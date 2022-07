Crepe sui muri, cambio di sede per gli alunni di Ogliara

Trasferimento nel plesso di Sant'Angelo di Ogliara per gli alunni della scuola primaria del plesso "Salerno V Ogliara". Il via libera della giunta è arrivato dopo l'istanza presentata dalla dirigenza scolastica relativa ad alcune criticità strutturali.

Il provvedimento

Nello specifico, si legge nella delibera, sono state segnalate ulteriori lesioni sulla muratura dell'ufficio di Segreteria del plesso De Vecchi di Ogliara. Per questo è stata ravvisata la necessità di procedere "in via precauzionale, all'interdizione dell'utilizzo e di accesso ai locali situati al piano terra, al primo piano ed al secondo piano.