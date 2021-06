Si ribalta col trattore e muore: sequestrata la salma di un 73enne

L'incidente si è verificato, due giorni fa, in un terreno agricolo tra i comuni di Eboli ed Olevano sul Tusciano. Aperto un fascicolo per omicidio colposo. Si attende l'autopsia

E’ stata sequestrata la salma di un 73enne, M.S le sue iniziali, di Olevano sul Tusciano, rimasto vittima di un incidente in campagna avvenuto due giorni fa.

Il dramma

L’uomo era alla guida di un trattore in un campo agricolo di sua proprietà in località Monti di Eboli quando, improvvisamente, il mezzo agricolo si è ribaltato per cause in corso di accertamento. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno, dov’è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. L’altra sera, però, le sue condizioni di salute si sono aggravate e purtroppo il suo cuore ha smesso di battere.

Le indagini

Su quanto accaduto sono in corso le indagini da parte dei carabinieri di Battipaglia, che su disposizione della Procura di Salerno, hanno proceduto al sequestro preventivo della salma. Aperto un fascicolo per omicidio colposo. Ora si resta in attesa dell’autopsia.