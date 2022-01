Cade da un albero in campagna: morto 73enne ad Olevano sul Tusciano

Dolore ad Olevano sul Tusciano, dove un anziano di 73 anni è caduto da un albero mentre svolgeva dei lavori di potatura in un terreno agricolo di sua proprietà. A causa del violento impatto, l’uomo ha riportato gravi lesioni.

I soccorsi

Per questo è stato soccorso dai sanitari del 118 che hanno cercato di rianimarlo ma, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. La notizia ha fatto subito il giro della comunità provocando un immenso dolore in quanti lo conoscevano.