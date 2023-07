Trasporto gratuito per i giurati residenti sul territorio di Olevano Sul Tusciano. È quanto deciso dall'amministrazione comunale. Ai giovani giurati olevanesi sarà garantito il servizio di trasporto per la partecipazione alla 53esima edizione della rassegna di cinema per ragazzi.

Il servizio

Il servizio sarà attivo nel periodo 20-29 luglio un servizio di trasporto a favore dei bambini e ragazzi residenti ad Olevano sul Tusciano e facenti parte della giuria del Giffoni Experience 2023. "Abbiamo deciso di aderire con estremo entusiasmo a questo progetto che da anni rappresenta un punto di riferimento per i giovani - sottolinea il sindaco, Michele Ciliberti - e grazie al servizio di trasporto gratuito i nostri giurati potranno raggiungere agevolmente Giffoni Valle Piana e vivere un'esperienza positiva e di interscambio unica".