Poco dopo le 15 di oggi, i Vigili del Fuoco di Giffoni Valle Piana sono intervenuti in via Eduardo De Filippo per un incendio che ha coinvolto una quercia. Le fiamme hanno rapidamente raggiunto i cavi elettrici sovrastanti e il palo a cui erano collegati, causando preoccupazione tra i residenti.

L'intervento

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area, in attesa dell'intervento dei tecnici Enel per le verifiche necessarie e il ripristino del servizio elettrico. La situazione ha destato particolare paura tra gli abitanti, soprattutto a causa del cedimento del palo sulla sede stradale.