Scoperta autofficina abusiva ad Olevano sul Tusciano: denunciato il titolare

Blitz dei carabinieri forestali ad Olevano sul Tusciano dove - nel corso dei controlli ambientali sulla gestione dei rifiuti - hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Salerno il responsabile di un’attività di autoriparazione.

Il sequestro

In particolare, durante il sopralluogo, è emerso che l’uomo era privo di permessi per lo svolgimento dell’attività di autoriparatore ma anche per la gestione e smaltimento dei rifiuti speciali prodotti. Di conseguenza, è scattato il sequestro del capannone, delle attrezzature e i rifiuti speciali.