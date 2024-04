Subisce le violenze del marito per cinque anni: donna trova il coraggio e lo denuncia

Una giovane donna nigeriana, residente ad Olevano sul Tusciano, si è recata all’ospedale di Battipaglia dov’è stata presa in cura dai medici a seguito delle violenze che – secondo quanto da lei raccontato – avrebbe subito dal marito per ben cinque anni.

La denuncia

Venerdì scorso, dopo aver superato la paura, ha deciso di rompere il silenzio e di sporgere denuncia per porre fine ad un vero e proprio incubo. L’uomo è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia e famiglia, mentre la moglie insieme ai suoi due figli condotta in un luogo sicuro.