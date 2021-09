Cocaina nascosta nelle pistole per silicone: arrestato 32enne ad Oliveto Citra

I carabinieri hanno rinvenuto 35 “palline” di cocaina del peso di circa 60 grammi ciascuna e ben 2540 euro in banconote

Un ragazzo di 32 anni, residente ad Oliveto Citra, è stato arrestato dai carabinieri per spaccio di sostanze stupefacenti.

Il blitz

Nel corso della perquisizione presso la sua abitazione, i militari dell’Arma hanno rinvenuto 35 “palline” di cocaina del peso di circa 60 grammi ciascuna, nascoste all’interno di due pistole di silicone, e ben 2540 euro in banconote, ritenuti provento dell’attività di spaccio. L’uomo, successivamente, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio per direttissima.