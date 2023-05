Oliveto Citra, in ospedale con il codice rosso e in stato di choc: salvato dall'equipe

Paziente arriva in ospedale in codice rosso, stabilizzato in tempo grazie all'intervento del personale medico. Una notizia di buona sanità, il cui risultato è stato determinato dal perfetto coordinamento tra tutti i settori che hanno interessato l'assistenza del paziente

La storia

"Ancora una volta - ci scrivono in redazione - il piccolo grande ospedale di Oliveto Citra si conferma struttura nevralgica per i cittadini bisognosi di cure urgenti e non solo. Nella notte tra sabato 13 e domenica 14 maggio, intorno alle ore 1:30, giungeva al pronto soccorso, in codice rosso con ambulanza 118, un paziente in stato di choc con una bassa frequenza cardiaca, tale da rendere necessario l’impianto di un pacemaker. Nonostante le problematiche organizzative collegate alla carenza di organico, il coordinamento tra il medico del pronto soccorso, della cardiologia e della rianimazione con l’attivazione del primario del reparto di cardiologia, prontamente accorso in ospedale pur fuori servizio, si riusciva con successo ad effettuare il posizionamento dell’elettrostimolatore. Il paziente, fuori pericolo e clinicamente migliorato, superava così la fase critica. L’abnegazione, il senso del dovere e di appartenenza allo Stato di tutti gli operatori, medici infermieri oss, ha permesso di salvare la vita al paziente. Un elogio a tutti per il buon esito dell’operazione con l’insegnamento a non mollare mai, anche e soprattutto quando ci sono le difficoltà".