Tenta il suicidio con una pistola da macellazione: grave un pregiudicato

Si è temuto il peggio, ad Oliveto Citra, dove un pregiudicato di 65 anni, sottoposto agli arresti domiciliari, avrebbe tentato di togliersi la vita con una pistola da macellazione sparandosi alla testa.

Le indagini

Dopo il drammatico gesto, l’uomo è stato trasportato d’urgenza prima al locale ospedale “San Francesco d’Assisi” e poi trasferito al “Ruggi d’Aragona” di Salerno dov’è tuttora ricoverato in prognosi riservata. La notizia si sta diffondendo in queste ore nel piccolo comune della zona sud della provincia di Salerno. Su quanto accaduto sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.