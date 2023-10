Nocera Superiore: omaggio ai carabinieri Arena, De Angelis e Pittoni

Omaggio solenne, a Nocera Superiore, sulle tombe dei carabinieri Fortunato Arena e Francesco De Angelis. La cerimonia commemorativa si svolgerà giovedì 2 novembre al cimitero comunale di Nocera Superiore dove sono tumulate le salme dei due militari. Il primo, Arena, Medaglia d’Oro al Valor Militare, rimase ucciso nel febbraio ’92 a Pontecagnano durante un posto di controllo insieme al collega; il secondo, De Angelis, brigadiere dell’Arma in congedo, è scomparso nell’agosto del 2020, dopo aver combattuto contro un male contratto in missione nei Balcani. Una ghirlanda di fiori sarà deposta anche sulla lapide in memoria di Marco Pittoni, all’interno della villa comunale.

Il programma

Alle 10:30 è prevista la cerimonia di deposizione della Corona d’alloro sulle tombe dei due carabinieri alla presenza del sindaco, Giovanni Maria Cuofano, e delle Autorità Militari, Civili e Religiose. Subito, dopo, alle 11, sarà celebrata la Santa Messa all’interno della chiesa del cimitero comunale.

Navette gratuite per il cimitero

In occasione della commemorazione dei defunti, l’amministrazione comunale ha previsto corse gratuite con fermate intermedie per gli anziani e quei cittadini momentaneamente senz’auto che avranno difficoltà a raggiungere il cimitero.

Gli orari e il percorso della navetta:

Andata – da piazza Materdomini per cimitero: 9.00 – 10.30 – 12.00 – 14.00 – 15.30 – 17.00

Fermate intermedie: Portaromana, all’altezza della scuola elementare Maria Consiglia Addatis – Pareti, nei pressi della villetta qui quo qua – corso Matteotti, dinanzi al municipio – Pecorari, piazza Marco Polo.

Ritorno – da cimitero per piazza Materdomini: 10.15 – 11.45 – 13.15 – 15.15 – 16.45 – 18.15