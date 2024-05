Cascia in miniatura: tutto pronto per il XVI omaggio a Santa Rita nel centro storico

Tutto pronto per il XVI omaggio a Santa Rita, a Palazzo Genovesi e in largo San Giovanniello, il 22 maggio. Dalle ore 18 alle 21 di mercoledì, infatti, sarà allestita Cascia in miniatura ambientata al 1300 in onore della Patrona dei casi impossibili.

"Quadri viventi" sui momenti salienti della vita della Santa, dunque, emozioneranno grandi e piccini nel cuore della Salerno antica. L'iniziativa è stata organizzata dal Comitato Storico Santa Rita Salerno. Prevista una folta partecipazione.