Ombrelloni selvaggi sul litorale: maxi sequestro notturno a Castellabate

Durante la notte tra venerdì e sabato la Polizia Municipale di Castellabate insieme ai militari della Guardia Costiera hanno effettuato un blitz notturno rastrellando tutte le spiagge del litorale, a causa dell'occupazione selvaggia del demanio marittimo mediante attrezzature balneari lasciate incustodite sugli arenili allo scopo di occuparne l'area e precludendone di fatto il pubblico uso.

Il maxi sequestro

Sono state sottoposte a sequestro oltre 400 attrezzature balneari tra ombrelloni, sedie a sdraio e altro detenute abusivamente sul litorale per una violazione complessiva pari a circa 10.000 euro i cui responsabili, a seguito di ulteriori accertamenti i n corso, saranno deferiti all'autorità giudiziaria competente. Sono stati così liberati e restituiti alla libera fruizione circa 19.740 metri quadri di arenili.

Il commento

“Le operazioni a tutela della legalità per rendere concretamente liberi tutti i litorali continuano e continueranno per tutta la stagione estiva. Un ringraziamento – dichiara il sindaco Marco Rizzo - al Comando Polizia Municipale, la Guardia Costiera, la Protezione Civile di Castellabate e gli operatori della Castellabate servizi per il grande impegno profuso. Castellabate sempre più metà turistica da visitare, scoprire e amare in piena legalità”.