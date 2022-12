Omicidio Anna Borsa, Fondazione Pol.i.s e Comune ammessi come parte civile

?La Fondazione Pol.i.s. della Regione Campania ed il Comune di Pontecagnano Faiano sono stati ammessi come parte civile, dal gup del Tribunale di Salerno, nel corso dell'udienza preliminare per l'omicidio di Anna Borsa, vittima di femminicidio, uccisa il primo marzo 2022 a Pontecagnano Faiano.

Parte civile

"La costituzione di parte civile da parte della Fondazione - si legge nella nota di Pol.i.s - dimostra che ogni atto violento compiuto contro una persona innocente è un atto contro l'intera società". Anche il Comune di Pontecagnano Faiano è stato ammesso come parte civile dal Gup di Salerno. "In una giornata simbolica come il 25 novembre - sottolinea il sindaco di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara - la giunta ha dato seguito alla volontà del Comune di Pontecagnano Faiano di costituirsi parte civile nel processo instauratosi dopo l'omicidio di Anna Borsa. Un atto dovuto, concreto, che fu ritenuto necessario fin dalle prime ore successive alla data del primo marzo scorso. Oggi sappiamo che questa volontà è stata accolta, così annunciamo che un legale individuato dall'ente affiancherà la famiglia in questo percorso difficile e bruttissimo, che purtroppo non riconsegnerà Anna ai suoi cari, ma le restituirà giustizia".