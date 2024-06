Omicidio di Anna Borsa, la relazione dello psichiatra su Erra: "Seminfermità mentale"

Alfredo Erra accusato dell'omicidio della sua ex fidanzata Anna Borsa il primo marzo 2022, potrebbe essere affetto da seminfermità mentale. È quanto emerso dalle parole dello psichiatra Corrado De Rosa, consulente tecnico della difesa nel processo in corso. Ieri mattina, lo psichiatra De Rosa è stato ascoltato dalla Corte d'Assise di Salerno, presieduta dal giudice Vincenzo Ferrara. De Rosa ha raccontato di aver incontrato Erra poco dopo il suo arresto e di averlo visto in diverse occasioni successive. Ha descritto l'imputato come una persona con evidenti limiti cognitivi, proveniente da un contesto culturalmente svantaggiato, e con un passato scolastico difficile.

Le condizioni

Erra è attualmente in trattamento con litio come stabilizzatore dell'umore e assume anche antipsicotici. Secondo De Rosa, non presenterebbe tratti deliranti ma soffrirebbe di un disturbo della personalità con un alto rischio di suicidio. Lo psichiatra ha ipotizzato che, al momento del delitto, la capacità di intendere di Erra fosse solo lievemente compromessa, mentre quella di volere fosse del tutto assente, configurando quindi una seminfermità mentale. La Corte ha deciso di richiedere una perizia psichiatrica, che sarà affidata ai primi di luglio a Ferdinando Pellegrino, psichiatra e dirigente medico del Dipartimento di Salute Mentale per l’Area nord dell’Asl di Salerno.