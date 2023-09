Femminicidio a Battipaglia, la sindaca annuncia: "Pronti a costituirci parte civile"

Dopo l’omicidio di Maria Rosaria, la sindaca di Battipaglia Cecilia Francese e il direttore artistico del Picentia Short Film Festival Luca Capacchione, insieme all’amministrazione comunale e tutto lo staff del Festival, hanno deciso di sospendere tutti gli eventi in programma per stasera in segno di lutto. “Tutti uniti, in segno di cordoglio, partecipano al dolore dei familiari e si fanno interpreti della commozione profonda dell'intera Comunità” scrive sui social la prima cittadina.

La posizione del Comune

Francese poi spiega: “Si tratta di un fatto gravissimo. Quella scia di sangue che ogni anno vede la morte di decine e decine di donne, spesso uccise dai propri mariti, compagni o comunque persone di famiglia, ha lasciato la sua impronta anche a Battipaglia. Un dramma. Questo è il momento del dolore e della vicinanza alla famiglia ed in particolare ai figli della coppia"."Le istituzioni locali - ha aggiunto la sindaca - saranno vicine alla famiglia. Per il resto l'invito che continuiamo a rivolgere in modo pressante a tutte le donne è quello di denunciare senza esitare le situazioni di pericolo, le minacce e le violenze di cui sono vittime. Il Comune si è organizzato con strutture per dare una accoglienza alle donne che devono allontanarsi dalle famiglie per sottrarsi a situazioni di rischio. Così come l'Amministrazione è pronta a costituirsi parte civile in ogni procedimento giudiziario a danno di chi usa violenza in qualsiasi forma alle donne".