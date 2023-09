Orrore a Battipaglia: oggi, in via Flavio Gioia, un italiano della Piana del Sele ha ucciso la moglie con una coltellata alla gola. La donna aveva 38 anni.

L'intervento

Sul posto, i carabinieri per i rilievi e i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima: indagini in corso.