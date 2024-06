Ragazzo ucciso in strada ad Angri, l'assessore: "Lo conoscevo, abbiamo cercato più volte di aiutarlo"

Arrivano le prime reazioni sulla morte del 35enne Mario Carotenuto che, la scorsa notte, sarebbe stato ucciso con alcuni fendenti e forze anche con uno o più colpi d’arma da fuoco in via Risi ad Angri.

Il ricordo

A parlare è l’assessore comunale alle politiche sociali e giovani Maria D’Aniello: “Lo conoscevo bene Mario, da anni. Mario era un bravo ragazzo, genitori perbene, la sua mamma posso definirla mamma coraggio. Quante volte abbiamo cercato di aiutarlo attraverso i Servizi Sociali, ma Mario era vittima di un sistema antico che nessuno mai è riuscito a combattere veramente. Ho incontrato Mario 20 giorni fa, venne a chiedermi un lavoro, consapevole che mai poteva iniziarlo, la droga aveva da anni preso il sopravvento su di lui, la sua mente era annientata. Con me è sempre stato gentile e mai violento.

Con la sua coraggiosa e umile mamma siamo sempre in contatto, non si è mai arresa, chiedeva aiuto, ma qualsiasi cosa si prospettava Mario non l’accettava.

Mario era un bravo ragazzo con la sfortuna di aver incontrato nella vita dei “cattivi ragazzi”. Non giudichiamo male questo ragazzo, è un figlio di mamma come tutti, che ha pagato con la morte la malvagità e la cattiveria di un sistema malato. Riposa finalmente in pace Mario, tvb. Solo silenzio e preghiere”.