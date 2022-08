Orrore a Giffoni: ucciso a coltellate e gettato in un dirupo da moglie e figli

Orrore a Giffoni Valle Piana. In azione, stamattina, gli ufficiali di Polizia Giudiziaria in servizio presso la stazione dei carabinieri di Giffoni Valle Piana che, insieme ai militari di Battipaglia, hanno eseguito due provvedimenti di fermo emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno e il Tribunale per i Minorenni. Destinatari del provvedimento, una donna le cui iniziali sono M.M., un uomo, M.P., nonchè il minore P.A.A., di 15 anni: i tre sono accusati di omicidio volontario aggravato anche dalla crudeltà dell'azione e di occultamento di cadavere di Ciro Palmieri, coniuge e padre degli indagati.

Le indagini e la scoperta choc

Le indagini sono iniziate a seguito della scomparsa della vittima, presentata dalla moglie, M.M., presso la stazione dei carabinieri di Giffoni, il 30 luglio. Immediatamente, i carabinieri si erano insospettiti per la improbabile descrizione dell'accaduto fornita dalla donna e quindi sono state avviate attività investigative, tra cui il sequestro del registratore dell'impianto di videosorveglianza dell'abitazione asservito da diverse telecamere interne, nonostante a prima vista le riprese del 29 e del 30 luglio risultassero già sovrascritte. E' stato, dunque, nominato un consulente tecnico per tentare il recupero delle immagini: ciò che è emerso è stato descritto come agghiacciante e cruento dalla Procura. Dai filmati, infatti, è stato possibile visionare l'accaduto sin dalla fase iniziale: era scoppiata una lite familiare, con l'aggressione di Palmieri per mano della moglie e dei figli che hanno ucciso la vittima, accoltellandola ripetutamente. L'omicidio si è consumato sotto gli occhi dell'altro figlio, undicenne. La furia assassina non è cessata neanche dopo il decesso dell'uomo, al quale è stata amputata una gamba: gli indagati lo hanno collocato in una busta di plastica per poi trasportarlo in un luogo inizialmente non individuato dagli inquirenti. All'atto del fermo, moglie e figli di Palmieri hanno indicato il dirupo impervio, tra le montagne di Giffoni, in cui hanno gettato il cadavere. In corso, dunque, le operazioni dei vigili del fuoco e del soccorso alpino per il recupero della salma.