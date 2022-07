Brutale omicidio a Civitanova: parla il vescovo di Salerno-Campagna-Acerno, Andrea Bellandi

“Quanto avvenuto a Civitanova Marche ci addolora profondamente e scuote le nostre coscienze assopite e rassegnate. La violenza consumata nel silenzio di chi dovrebbe urlare e nell'indifferenza di chi potrebbe intervenire non può non interrogarci sulle comuni responsabilità e sul compito della Chiesa nell'edificare una pacifica e solidale convivenza". Lo ha detto l'arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno. monsignor Andrea Bellandi, in merito alla brutale uccisione di Alika Ogorchukwu a Civitanova Marche (MC) il 29 luglio.

Parla l'arcivescovo

Sua eccellenza ha espresso il dolore della comunità diocesana e il rinnovato impegno della Chiesa per l’edificazione di una pacifica e solidale convivenza. "Ci addolora ulteriormente il fatto che autore di tale violenza è un figlio della nostra terra, da sempre accogliente e solidale”, ha concluso Bellandi.