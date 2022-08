Omicidio a Giffoni, recuperato il corpo di Palmieri: fissata l'autopsia

Conclusa l'operazione dei vigili del fuoco per il recupero della salma di Ciro Palmieri, l'uomo ucciso a coltellate e poi gettato in un dirupo da moglie e figli, a Giffoni Valle Piana. Il Comando dei caschi rossi ha inviato la squadra del distaccamento di Giffoni Valle Piana con il supporto dei reparti speciali ”speleo alpino fluviali” che in collaborazione con il personale del CNSAS, hanno recuperato il cadavere, in località Curticelle. Le operazioni sono state coordinate dai carabinieri.

L'autopsia

L'autopsia sul cadavere di Palmieri, in stato di decomposizione, è stata affidata al medico legale Gabriele Casaburi e fissata per mercoledì pomeriggio, presso l'ospedale di Battipaglia.

Il commento sull'accaduto

"Questa è una di quelle giornate che un’intera comunità non vorrebbe vivere mai. - ha osservato il sindaco, Antonio Giuliano - C'è tanto sgomento per un dramma, uno choc per una Città dai principi sani, dai valori forti e puri come i nostri. La notizia di questa mattina mi ha lasciato un grande dolore. Pensare che la nostra Giffoni e in particolar modo la tranquillità di una frazione come quella di Curticelle possa venir scossa in maniera così atroce lascia veramente tanto dolore e rammarico, con un gesto lontano anni luce da quanto la mente umana possa anche soltanto immaginare".

Le conclusioni del primo cittadino