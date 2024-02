Ad incastrarlo diverse tracce di sangue rinvenute a bordo dell’auto della sua auto. La vettura, inoltre, è stata ripresa da una telecamera presente proprio lungo la strada, in località Trivio, dov’è stato poi trovato il cadavere della vittima. Nel corso delle perquisizioni, condotte dai carabinieri, sono state sequestrate due pistole a casa del 64enne, ad una delle quali mancavano quattro proiettili. L’uomo resta in carcere. E' accusato di omicidio aggravato dalla premeditazione e porto illegale di arma da fuoco.

Proseguono le indagini sull’omicidio di H.M, il 54enne di nazionalità marocchina trovato morto, due giorni fa, a Castel San Giorgio. L’indagato è un 64enne di Roccapiemonte, G.P le sue iniziali, il quale resta nel carcere di Salerno. Stamattina si è avvalso della facoltà di non rispondere dinanzi al Gip.

Sangue in auto ed armi in casa: l'assassino del 54enne resta muto in carcere