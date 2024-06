Omicidio di Marzia Capezzuti: condannato a 16 anni di reclusione il figlio minore di Vacchiano

Il Tribunale per i minori di Salerno ha condannato a 16 anni di reclusione il figlio di Mariabarbara Vacchiano e Damiano Noschese, entrambi già in carcere con l'accusa di omicidio, per la morte di Marzia Capezzuti.

L'accusa

Il giovane, accusato di omicidio in concorso, è stato ritenuto colpevole nel giudizio di primo grado. La sentenza è stata emessa dopo la richiesta del Procuratore minorile Patrizia Imperato, che aveva chiesto 18 anni di reclusione. La pena è stata leggermente ridotta poiché sono cadute le aggravanti di premeditazione e crudeltà, ma è stata riconosciuta la diminuente per aver agito sotto l'influenza dei genitori. Il giudice depositerà le motivazioni della sentenza entro 90 giorni.