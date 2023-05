Caso Marzia Capezzuti: il 15enne resterà nel carcere minorile

Resterà nel carcere di Nisida, il 15enne di Pontecagnano, arrestato insieme ai genitori per l’omicidio di Marzia Capezzuti. Lo ha deciso il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Salerno, in merito all’istanza di riesame presentata dall’avvocato difensore del giovane, Francesco Rocciola.

L'arresto

Il ragazzino è stato arrestato per aver partecipato all’omicidio premeditato della 29enne milanese, nel marzo 2022, dopo una serie di torture subite in casa della ex cognata. Il 15enne, durante il riesame, non ha parlato ma continua a negare di aver pronunciato la frase “l’amm’ affucat’“ durante una videochiamata in possesso degli investigatori.