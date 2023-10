Omicidio di Marzia Capezzuti: disposte due nuove perizie

Sono due le perizie disposte dal Gip del tribunale dei minori nell’inchiesta sull’omicidio di Marzia Capezzuti, che vede coinvolto anche un 15enne. Il legale del minore, come riportato da Il Mattino, ha sollevato due eccezioni, che saranno collegate al possibilità di intraprendere la strada del rito abbreviato.

L'indagine

Prima di procedere, infatti, andrà vagliata la capacità di intendere e di volere del 15enne al momento del suo presunto concorso in omicidio ed andrà rivisto il labiale del video nel quale il minore si confida con la sorella. In parallelo, intanto, prosegue l’indagine in cui sono coinvolti i genitori del ragazzino, i fratelli ed altre due persone.