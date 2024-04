Omicidio Marzia Capezzuti, al via il processo: la famiglia respinge richieste di costituzione di parte civile

È cominciato ieri il processo per l'omicidio di Marzia Capezzuti, Gli imputati, Mariabarbara Vacchiano e Damiano Noschese, sono accusati di omicidio volontario, occultamento di cadavere, maltrattamenti, sevizie, sequestro di persona e uso indebito del Bancoposta della vittima. Durante l'udienza, si è discusso della partecipazione di tre associazioni anti-violenza e del Comune di Pontecagnano Faiano come parti civili. La famiglia della vittima, attraverso i loro avvocati, ha espresso opposizione a qualsiasi costituzione di parte civile. Della questione si riparlerà nella prossima udienza di giugno. Il corpo di Marzia, morta a 29 anni, fu trovato il 25 ottobre 2022 in un casolare a Montecorvino Pugliano.