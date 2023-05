Omicidio di Marzia, la perizia choc: "E' stata strangolata dai suoi assassini"

Marzia Capezzuti è morta perché strozzata dai suoi aguzzini. Il perito nominato dal Gip del Tribunale di Salerno ha depositato la reazione relativa all’autopsia del cadavere dalla 29enne uccisa, a marzo 2022, a Pontecagnano Faiano, il cui cadavere fu ritrovato in un bosco a Montecorvino Pugliano.

L'inchiesta

La perizia – come si legge su La Città – ha confermato le risultanze delle indagini svolte dai Carabinieri della Compagnia di Battipaglia e del Nucleo Investigativo di Salerno. Una lesione dell’osso ioide nel collo, tra il mento e la cartilagine della laringe, viene definita “di tipo traumatico” e gli accertamenti istologici hanno evidenziato “l’irregolarità e l’interruzione di continuità della struttura osteo-cartilaginea, di aspetto frammentato e disgregato“, così come viene provata “l’azione meccanica violenta” che equivale allo strangolamento e che non fu azionata su un cadavere, quindi Marzia è stata strozzata quando era ancora viva.Probabilmente, Marzia è stata uccisa dopo un colpo alla testa, poiché sotto l’occhio sinistro e vicino al cuoio capelluto sono stati identificati “reperti che risultano indicativi di infiltrazione ematica, connotata da caratteri di vitalità, a carico dei tessuti molli del capo“. Non solo. Ma vicino al cadavere sono stati rinvenuti due cerotti, di cui uno attaccato ai capelli, e i denti strappati (dalle indagini risulta che le venissero tirati per torturarla).