Omicidio di Marzia, il racconto choc di Annamaria Vacchiano: "Ecco perchè ho denunciato la mia famiglia"

“Ho cercato di salvare Marzia, ma non ci sono riuscita e questo mi fa sentire in colpa”. A sfogarsi, in una lunga intervista pubblicata sul quotidiano Il Mattino, è Annamaria Vacchiano, una ragazza di soli 22 anni, che ha visto la sua famiglia sgretolarsi e finire in manette, perché accusata dell’omicidio di Marzia Capezzuti. E’ stata lei a denunciare quanto sapeva alla Magistratura.

Il racconto choc di Annamria

Nell’intervista Annamaria, che non viveva più in quella che è stata denominala la “casa degli orrori”, racconta del rapporto non buono con la madre: “Mi chiamava bastarda… ed io avevo paura di lei”. “Ho preso coraggio soltanto quando sono andata a parlare con il magistrato Licia Vivaldi: lei è stata molto materna e decisa. Mi ha spiegato che dovevo avere coraggio e che dovevo salvare i miei fratelli più piccoli. Che non dovevo sentirmi in colpa… Ho ancora tanta paura. Ho paura che mia madre esce e mi ammazza. Ho paura di quello che può pensare di me. La notte ho gli incubi e rivedo davanti ai miei occhi la scena di Marzia che veniva strangolata, di mio fratello che mi viene strappato dalle braccia. Io Marzia volevo salvarla… e non ci sono riuscita…”.

Il suo racconto fa venire i brividi: “Cos’è successo in casa di mia madre? Me lo sto chiedendo…. Da settembre 2021 a dicembre sembrava andare tutto bene. Certo, Marzia non era più trattata bene come prima in casa di mia madre ma da dicembre a marzo l’hanno lentamente uccisa. Io sono scappata quando ho conosciuto il padre di mio figlio. Con mia mamma non ho mai avuto un buon rapporto. Mi chiamava bastarda… ed io avevo paura di lei. Portavo a vederle mio figlio. A volte lo lasciavo con lei e con Marzia quando andavo a lavoro… Poi ho iniziato a vedere che Marzia si spegneva, aveva dei lividi, i capelli tagliati male… Ed ho iniziato a parlare con mia cognata, la fidanzata di mio fratello Vito, che è anche la sorella del mio attuale compagno Paolo, e insieme abbiamo cercato di fare qualcosa per lei… Una sera volevo portarla in ospedale. Le dissi: Marzia vieni con me, ti lascio in ospedale così ti salvi ma lei mi disse di no. Mia madre le aveva fatto il lavaggio del cervello. Arrivava persino a dire che mia madre faceva bene a prendere i suoi soldi”.

Almeno con la mamma e il fratello il rapporto ora è interrotto: “Sì, mia madre non voglio più vederla e neanche Damiano. I miei fratelli sì. Vito è una vittima come tutti noi, come Marzia. Non poteva non far finta di assecondare mia madre perché era ai domiciliari, altrimenti doveva andare in carcere. Anche lui ha una vita segnata da tante cose brutte, ma non anche lui ci ha aiutato quando io e mia cognata volevamo salvarla”.