Omicidio della piccola Maria, i primi sopralluoghi dei Ris a Roccapiemonte

Proseguono senza sosta le indagini della Procura di Nocera Inferiore per fare luce sulla morte della neonata di Roccapiemonte, trovata cadavere in un’aiuola nei pressi dell’abitazione. E, questa mattina, proprio all’interno della palazzina di via Roma, sono arrivati i Ris di Roma per svolgere un nuovo sopralluogo. I militari del reparto informazioni scientifiche hanno effettuato altri rilievi per provare a rinvenire elementi utili a risalire alla dinamica dell’accaduto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'inchiesta

Al momento è indagata per omicidio volontario aggravato la madre della piccola, che si trova rinchiusa nel carcere di Salerno e per la quale è stata chiesta una perizia psichiatrica. E’ tornato in libertà, invece, il marito, che, durante l’interrogatorio, ha raccontato la sua versione dei fatti rispondendo a tutte le domande del giudice. Si resta in attesa dell’esito dell’autopsia effettuata sul corpicino della piccola e anche dell’esame del Dna, perché il marito della 41enne avrebbe manifestato dubbi sulla sua paternità