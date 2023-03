Omicidio a Salerno: convalidato il fermo per il connazionale della vittima

Risulta essere M.A., cittadino del Bangladesh, l'assassino del 33enne Mohammed Showkot, connazionale dell'indagato. Come è noto, il corpo senza vita del giovane era stato ritrovato il 19 marzo scorso in via Capitolo San Matteo: lo straniero era stato ucciso con un taglio alla gola.

Gli accertamenti

Preziose, per le indagini, le immagini acquisite da sistemi pubblici e privati di videosorveglianza. Accertamenti in corso, per risalire al movente del delitto.