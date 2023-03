Omicidio a Salerno: sotto interrogatorio un connazionale del 33enne sgozzato

Vi sarebbe un sospettato per l’omicidio del bengalese trovato morto, domenica scorsa, in via Capitolo San Matteo, nella zona industriale di Salerno. Nelle ultime ore, infatti, un connazionale del 33enne - ancora senza identità - sarebbe stato interrogato dagli agenti della Squadra Mobile perché considerato il possibile autore dell’assassinio.

Le indagini

Al momento, la notizia non è stata né confermata né smentita dalla Questura. Sulle indagini, quindi, continua a vigere il massimo riserbo. Nella giornata di ieri, l'autopsia aveva già confermato la pista dell'omicidio: il 33enne è stato ucciso con un taglio netto alla gola. Nelle prossime ore potrebbe arrivare la svolta decisiva.