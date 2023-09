Incidente mortale a Cava, 42enne rischia il processo per omicidio stradale

Rischia di andare a processo con l’accusa di omicidio stradale, una automobilista cavese, indagata per la morte di Federico Capasso, il 22enne di Nocera Inferiore deceduto la notte del 10 luglio dello scorso anno, in un incidente registrato in via XXV Luglio, nella città metelliana. La perizia cinematica richiesta dal magistrato titolare dell’indagine, infatti, ha fornito la ricostruzione del sinistro: l'auto Kia guidata dalla 42enne avrebbe travolto lo scooter su cui viaggiava la vittima in compagnia di un altro giovane.

La ricostruzione

La donna, nei pressi dell'incrocio teatro del sinistro, non avrebbe accostato al margine della sua carreggiata, ma avrebbe rallentato, aspettando il transito di una vettura che sopraggiungeva dalla direzione opposta, per poi svoltare a sinistra, senza dare la precedenza al veicolo su cui si trovava la vittima e provocando, così, l'incidente fatale. Dopo tale ricostruzione, dunque, la donna rischia il processo.