Omicidio-suicidio in Piemonte: paganese uccide la moglie di Nocera, poi si toglie la vita

È stata accoltellata alla gola la donna uccisa stamattina in in via Monte Bianco a Rivoli (Torino) dal marito, che poi si è tolto la vita. La donna, Annalisa D'Auria, 32 anni, era originaria di Nocera Inferiore, e viveva nella cittadina dell'area metropolitana di Torino col marito, 36 anni, originario di Pagani, e la figlia, 3 anni.

Il dramma

L'uomo, subito dopo avere accoltellato a morte la consorte, è uscito dall'abitazione per recarsi sul posto di lavoro con la figlia a Orbassano dove si è ucciso. Una volta giunto sul posto di lavoro, in particolare, avrebbe affidato la bambina a un collega e con una scusa si sarebbe allontanato per andarsi a uccidere lanciandosi da un silos. È stata la madre del 36enne, che in precedenza quest'ultimo aveva contattato telefonicamente, ad avvertire poi il 118, che ha chiamato a sua volta il 112. Da qui l'intervento dei carabinieri, che stanno lavorando per cercare di ricostruire le ragioni del gesto dell'uomo e la dinamica dell'accaduto.

