Omicidio-suicidio a San Mango Piemonte: lunedì l'autopsia sui corpi dei coniugi

E' stata fissata per lunedì, l’autopsia sui corpi di R.A. e Paola Larocca, dopo la tragedia che si è consumata a San Mango, mercoledì scorso. Sarà il medico legale a ricostruire cosa sia accaduto esattamente, per poi liberare le salme e quindi consentire la celebrazione dei funerali dei due coniugi. R.A. ha accoltellato mortalmente la moglie, per poi suicidarsi, impiccandosi al ponte dell'autostrada visibile da San Mango.

L'intervento

Ad intervenire sull'agghiacciante vicenda, anche il Partito Socialista di Salerno che ha sottolineato come non basti solo dire no alla violenza, ma come sia necessario intraprendere un percorso di sensibilizzazione soprattutto tra i giovani e affrontare il tema della violenza di genere sia nelle scuole che nei luoghi di lavoro per contribuire a fare crescere la consapevolezza su quello che sembra un inarrestabile tragico fenomeno. “Il Psi non abbassa l’attenzione e tantomeno l’interesse a costruire e attraversare insieme il ponte del cambiamento - ha detto la consigliera comunale del Psi, Tonia Wilburger - E’ necessario anche proteggere chi denuncia maltrattamenti e evitare che chi aggredisce diventi un assassino”. Per questo il gruppo consiliare del Psi del Comune di Salerno invita, per il 25 novembre (Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne), l’amministrazione comunale a farsi promotorice di un incontro dibattito con le associazioni che in città si occupano di violenza di genere, per conoscere i dati e l’ampiezza del fenomeno, come annunciato dal gruppo consiliare del Partito Socialista composto da Filomeno di Popolo, Rino Avella e Tonia Willburger.