Omicidio-suicidio di San Mango, il cordoglio del sindaco

Il sindaco e l'amministrazione comunale di San Mango Piemonte esprimono dolore e sconcerto per la tragedia che ha colpito le famiglie Anastasio e Larocca ed ha profondamente scosso l'intera comunità. Ha lasciato tutti senza parole, l'omicidio-suicidio consumato ieri e culminato con l'accoltellamento di Paola Larocca per mano del marito R.A. che, dopo il delitto, si è impiccato al ponte dell'autostrada visibile da San Mango.

Il cordoglio

"Un risveglio terribile stamattina (ieri per chi legge ndr) per il nostro paese - ha commentato il sindaco Francesco Di Giacomo - una tragedia che ho appreso con enorme sgomento. Drammi come questo appaiono ancora più sconvolgenti quando coinvolgono i propri concittadini. Come spesso accade, purtroppo, nulla lasciava presagire una tale tragedia. Davanti a un lutto così grande è importante innanzitutto il rispetto per l'atroce dolore che ha colpito un'intera famiglia. Questo triste momento deve essere accompagnato da silenzio e riflessione. Esprimo a nome mio, dell'Amministrazione e di tutta la comunità profondo cordoglio ai figli e ai familiari".