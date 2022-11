Omicidio-suicidio a San Mango Piemonte: oggi l'autopsia e i funerali dei due coniugi

E' il giorno del dolore a Salerno. La città, oggi, darà l'ultimo saluto ai coniugi di San Mango Piemonte vittime di un omicidio-suicidio che ha sconvolto l'intera comunità. Questa mattina, alle 11, si terranno i funerali di Paola Larocca presso la chiesa Sacro Cuore, in Piazza Vittorio Veneto (Piazza Ferrovia), Nel primo pomeriggio, invece, alle 15 saranno celebrate le esequie del marito, R.A, titolare di un noto ristorante del lungomare cittadino, presso la Chiesa dei Salesiani.

L'inchiesta

Intanto, in mattinata, prima dei funerali, sarà effettuata l'autopsia sui dei due coniugi che si stavano separando. Anche se la dinamica - per gli inquirenti - appare ormai chiara. Mercoledì scorso il 56enne ha accoltellato la donna, soccorsa dai carabinieri e purtroppo morta poco dopo, per le gravi ferite riportate, all'ospedale Ruggi di Salerno. Anche uno dei figli della coppia è rimasto lievemente ferito in quanto, udendo le urla, è intervenuto per frenare l'ira del padre e far scattare quindi i soccorsi per la madre, chiedendo aiuto ai vicini. R.A., intanto, si era allontanato dirigendosi verso il cavalcavia dell’autostrada A2, tra gli svincoli di San Mango Piemonte e Pontecagnano Nord. Lì si è impiccato, lasciandosi cadere nel vuoto legato ad una corda. Benvoluto da tutti e definito persona generosa e sempre cortese, il ristoratore ha lasciato quanti lo conoscevano senza parole, per i terribili gesti compiuti.