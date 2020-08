Omicidio a Vallo della Lucania, svolta nelle indagini: una persona fermata

C'è una svolta nelle indagini per l'omicidio di Vallo della Lucania. La Procura di Vallo della Lucania ha emesso un fermo d’indiziato di delitto per omicidio nei confronti di un uomo. Il provvedimento dell’autorità giudiziaria è scaturito in seguito alla morte di una 70enne, che era stata ritrovata cadavere in un centro di prima accoglienza.

I dettagli

La donna era stata ritrovata con un coltello conficcato nel petto. Le indagini sono state condotte dai carabinieri della locale compagnia, guidati dal capitano Annarita D’Ambrosio. La Procura di Vallo della Lucania ha emesso il provvedimento il fermo nei confronti dell’uomo, un campano. Resta sequestrata l’area nella quale è stato trovato il cadavere.