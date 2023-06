Omicidio di via San Leonardo: badante a giudizio per la morte dell'anziana

E’ stato rinviato a giudizio G.B, il 42 anni accusato di rapina, omicidio e tentato omicidio pluriaggravati per la morte della 91enne Maria Grazia Martino in via San Leonardo a Salerno. Il gup Gerardina Romaniello ha accolto, infatti, la richiesta avanzata dai pm titolari delle indagini Vivaldi e Di Vico.

Le accuse

Secondo la Procura, l’uomo - dopo essersi introdotto nell’abitazione di San Leonardo dove vivevano l’anziana e la sorella – colpì con una mazza di ferro Maria Grazia Martino. La sorella Adele, invece, per difendersi, cadde perdendo l’equilibrio. Sempre secondo l’accusa, il 42enne avrebbe trascinato le sorelle per le scale che conducono in cantina, facendo sbattere la testa di Adele per terra e lasciando tutte e due sul pavimento. L’ex badante si sarebbe impossessato di una borsa contente 3.400 euro in contanti che apparteneva ad Adele, poi si sarebbe messo alla ricerca di altro denaro (in casa erano custoditi 380 mila euro in contanti) in tutte le stanze. Il fratello convivente delle due donne, 89enne e malato, venne chiuso dall’esterno nella stanza da letto. Ai giudici della Corte d’Assise i legali di Buono chiederanno che il 42enne venga giudicato con il rito abbreviato.