“Ti ammazziamo i cani stai attenta”: volontaria minacciata ad Omignano

“Ti ammazziamo i cani stai attenta”: è questo il messaggio che una volontaria di Omignano Scalo ha trovato scritto su un biglietto lasciato vicino alla sua abitazione.

Il caso

La donna - riporta Infocilento - si occupa con amore di due cani randagi di circa due anni che sono in attesa di essere adottati. Dà loro affetto e cibo, ma probabilmente la loro presenza non è vista di buon occhio da qualcuno. Fortunatamente le minacce non hanno bloccato la gara di solidarietà per i due cagnolini, che presto saranno affidati all’associazione “Le ali del Sud”.