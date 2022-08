Punto da insetto rischia shock anafilattico: operaio salvato dal sindaco

Si è temuto il peggio, oggi pomeriggio, durante una riunione presso la Comunità Montana Alento-Monte Stella ad Omignano Scalo, dove un operaio è stato punto da uno o forse più insetti. L’uomo è stato colto da un improvviso malore ed ha rischiato lo shock anafilattico.

I soccorsi

Tempestivo l’intervento del sindaco Raffaele Mondelli, che di professione è infermiere, che ha prontamente messo in atto le manovre salvavita in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118 che lo hanno condotto all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania per le cure mediche del caso.