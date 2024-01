Lieto fine ad Omignano, rintracciata Andrea Denise: "E' in viaggio verso Londra"

Omignano può tirare un sospiro di sollievo. La giovane Andreea Denise, 18 anni, scomparsa questa mattina dal comune cilentano, sta bene. Ha parlato al telefono con il fratello ed è in viaggio verso Londra: “Non siamo tenuti a dire di più. Grazie per il grande supporto” fanno sapere i familiari.

La scomparsa

La 18enne, come spiegato dalla madre sui social, non era entrata presso l’istituto “Ancel Kays” di Vallo Scalo. Aveva fatto perdere le sue tracce non rispondendo neanche al telefono. Nel tardo pomeriggio, dopo ore di apprensione, la buona notizia del ritrovamento.