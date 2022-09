Presunto caso di omofobia al Ruggi, ecco le richieste di Arcigay e Fp Cgil

Si e? tenuta questa mattina un incontro tra la Direzione Generale dell’Azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona”, Arcigay Salerno e Fp Cgil Salerno. Il confronto e? frutto della convocazione pervenuta dall'Azienda Ruggi a seguito delle sollecitazioni giunte dalle due organizzazioni, a partire dalla denuncia di presunta omofobia ai danni di un dipendente dell’Azienda Ospedaliera. Arcigay Salerno e FP CGIL Salerno, rappresentati rispettivamente da Francesco Napoli e Antonio Capezzuto, in attesa delle determinazioni della magistratura sull'esito delle indagini in corso, hanno sollecitato la Direzione Generale sull’urgenza di una netta e chiara presa di posizione dell'Azienda sul tema delle discriminazioni sessuali. Sono state richieste azioni concrete di formazione, informazione e sensibilizzazione del personale dirigente e di comparto, dell'intera comunita? ospedaliera, sui temi del contrasto alle discriminazioni fondate sull’identita? di genere e orientamento sessuale.

Le risposte del Ruggi

La Direzione Generale si e? impegnata a mettere in campo tutte le procedure necessarie a migliorare la qualita? di vita delle e dei dipendenti con particolare riferimento alle persone lgbtqia+. “Come e? evidente dai passaggi formali che stiamo facendo in queste settimane, Arcigay Salerno insieme a FP CGIL Salerno sono pienamente operative a presidio della vicenda che tutte e tutti abbiamo appreso. Siamo stati molto netti con la dirigenza dell’Azienda Ospedaliera – comunicano Napoli e Capezzuto – da un lato nel sottolineare un silenzio imbarazzante sulla vicenda che non abbiamo gradito e dall’altro nel chiedere una presa di posizione chiara sulla questione, sottolineando la necessita? che, prescindendo dall'attivita? giudiziaria in corso, e? necessaria una risposta fattiva sul tema del contrasto alle discriminazioni fondate su orientamento sessuale e identita? di genere. Abbiamo chiesto nuovamente che il CUG sia operativo e che si occupi di questi temi, offrendo spazi e strumenti concreti al personale ed alla comunita? ospedaliera”.

La Direzione, inoltre, ha garantito la convocazione per il prossimo 19 settembre a cui e? stata assicurata anche la partecipazione di Arcigay Salerno, proprio per dare un contributo sull’argomento e sancire la volonta? di una stretta e continuativa collaborazione tra l’Organizzazione Provinciale e l’Azienda Ospedaliera. “Abbiamo chiesto, inoltre, di costruire insieme percorsi di informazione e formazione sui temi in oggetto e di costruire insieme momenti di sensibilizzazione sui temi del contrasto alle discriminazioni, dell’inclusione e delle uguaglianze – continua Napoli - Questo non solo per dare una risposta trasparente a quanto stiamo leggendo in queste settimane attraverso i mezzi di comunicazione, ma anche e soprattutto per migliorare la qualita? di vita del personale sanitario e dell’utenza dell’ospedale piu? grande ed importante della provincia. Abbiamo riscontrato condivisione ed accoglienza rispetto alle nostre richieste da parte della dirigenza dell’Azienda Ospedaliera”. “Adesso attendiamo risposte concrete e tempestive a partire dall'avvio dei lavori del Comitato Unico di Garanzia, organo paritetico di cui fanno parte membri delle OO.SS. e dell'Azienda che esercita le proprie competenze al fine di assicurare, nell'ambito del lavoro pubblico, parita? e pari opportunita? di genere, la tutela dei lavoratori contro le discriminazioni ed il mobbing nonche? l'assenza di qualunque forma di violenza fisica e piscologica” sottolineano Napoli e Capezzuto. “Ribadiamo la nostra disponibilita? a partecipare, costruire insieme ed accompagnare l’Azienda Ospedaliera, il personale e la comunita? del San Leonardo ad una gestione ed organizzazione dei servizi sempre piu? inclusive” conclude Napoli.