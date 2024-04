Oncologia inaugurata ma ancora chiusa a Pagani, Vietri (FdI): "Finto taglio del nastro di De Luca"

E’ polemica sull’inaugurazione della divisione oncologica dell’ospedale di Pagani che, nonostante l’inaugurazione avvenuta circa una settimana fa alla presenza del governatore De Luca, è tuttora chiusa, sembra per carenza di personale. Ad intervenire sulla questione è la deputata salernitana di Fratelli d’Italia Imma Vietri: “Abbiamo assistito all’ennesimo finto taglio del nastro. Forse aprirà il 2 maggio, ma senza avere però il personale necessario per garantire un servizio adeguato all’utenza”.

Le critiche

Vietri, eletta proprio nel collegio uninominale dell’Agro nocerino sarnese, entra nel merito del problema: ““A farne le spese di questa situazione saranno, ancora una volta, i medici e soprattutto gli infermieri che, finora, riuscivano a garantire una molteplicità di attività ambulatoriali perché non erano impiegati per i turni, poiché il reparto di Oncologia era ospitato in Ematologia. Ora, dovendo assistere i degenti nel nuovo reparto, saranno costretti a turni di lavoro massacranti alla luce della grave carenza di personale nel settore sanitario, a cui De Luca, in ben nove anni, non ha posto rimedio e che accomuna l’ospedale di Pagani con tutti gli ospedali della Campania. La nostra regione merita di essere liberata da chi ha affossato la sanità pubblica senza mai assumersi le proprie responsabilità”.