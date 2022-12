Trasferimento di valori per evitare confische e sequestri: sei persone nei guai

Due misure coercitive e quattro misure interdittive sono state emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura della Repubblica di Salerno, nei confronti di sei persone sottoposte ad indagini per concorso nel delitto di trasferimento fraudolento di valori, nel settore delle onoranze funebri.

Il provvedimento

Le indagini hanno appurato che i proprietari di un'impresa operante nel territorio di Scafati, al fine di evitare che essa venisse sottoposta a misura di prevenzione patrimoniale, avrebbero fatto in modo da non apparire più formalmente mutando fittiziamente la compagine sociale o costituendo allo scopo nuove persone giuridiche. La proprietà e l'amministrazione effettiva, invece, era rimasta in capo ai soggetti che temevano l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale. Uno di loro, M.A., è finito agli arresti domiciliari, mentre alla madre è stato applicato il divieto di dimora. Nei confronti degli altri quattro è stato applicato il divieto di esercitare un'attività imprenditoriale. Le tre società coinvolte, inoltre, erano state già raggiunge da un'interdittiva antimafia emessa dal Prefetto di Salerno.