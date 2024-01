Open Arms in arrivo oggi pomeriggio a Salerno: fra i migranti anche una 17enne incinta

C'è anche una ragazza di 17 anni incinta e con un bimbo piccolo tra le 60 persone che sono a bordo della Open Arms che arriverà nel pomeriggio a Salerno. La nave dell'Ong spagnola arriverà al porto alle 17, ma non à escluso che l'attracco al molo Manfredi possa essere anticipato.

I migranti

Delle 60 persone che giungeranno oggi a Salerno, ci sono 17 minorenni e, tra questi, sei hanno meno di 14 anni. La maggior parte delle 60 persone arriva da, Mali, Burkina Faso e Costa d'Avorio. Le condizioni di salute delle 60 persone non destano particolari preoccupazioni. Solo su un bambino sarebbero state riscontrate criticità legate alla malnutrizione ed è attenzionato sia dall'Usmaf che dall'Asl. Questa mattina, in Prefettura a Salerno, si è tenuta una riunione per limare gli ultimi dettagli operativi, ma la macchina dell'accoglienza e' stata attivata gia' ieri. "Abbiamo definito gli arrivi - ha spiegato Franca Fico, viceprefetto vicario di Salerno, al termine della riunione - il riparto regionale, cosi' come la partenza di alcuni minori per il Cara di Brindisi. Altri, invece, rimarranno a Salerno, abbiamo avuto la disponibilità, quindi la consueta accoglienza del Comune".