Open Day Asilo Nido e apertura Centro Anziani a Roccapiemonte

Il Sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano e l'Assessore Valeria Pagano comunicano che sabato 28 maggio 2022, dalle ore 11:00, si terrà l'Open Day dell'Asilo Nido Comunale "Giovanni Paolo II" che si trova in via Siniscalchi,1 e che verrà gestito dagli operatori del gruppo Cataleya.

Lunedì 30 maggio 2022, alle ore 18:00, si terrà invece l'Open Day per il Centro Polifunzionale per Anziani presso il Centro Sociale in via della Fratellanza, 20. I servizi verranno realizzati dalla Cooperativa Sociale NOI.