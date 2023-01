"Open day passaporto", oltre cento cittadini si recano in Questura a Salerno

Sono stati oltre cento i salernitani che hanno usufruito dell'open day passaporto che si è tenuto negli uffici della questura di Salerno.

L'iniziativa

Oggi lo sportello dell'ufficio passaporti della Questura è stato aperto per la ricezione delle istanze di persone prive di prenotazione on-line. Le prime persone si sono presentate in Questura di buon mattino per presentare le istanze