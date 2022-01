Dal De Sactis, al Da Vinci-Genovesi fino al Virtuoso: nuovi appuntamenti con gli open day vaccinali

Anche l'Ipsar Virtuoso (sede scuola Barra) organizza un open day vaccinale con Pfizer, il 30 gennaio, dalle 9 alle 13. Intanto già domani al Da Vinci-Genovesi , nuovo appuntamento con le inoculazioni, aperto non solo agli studenti, ma all'intera cittadinanza.

L'altra iniziativa

Oggi, invece, al liceo De Sanctis, giornata di vaccinazione riservata ai soli studenti e al personale scolastico. Diversi, dunque, gli istituti di scuola superiore che hanno risposto all’invito dell’Asl e del Comune di Salerno di aderire alla campagna di vaccinazione contro il Covid – 19.

Le scelte differenti

Gli hub vaccinali nelle scuole salernitane, tuttavia, stanno optando per modalità di somministrazioni differenti: c'è chi preferisce offrire il servizio alla sola popolazione scolastica e chi, invece, sceglie di aprire l'opportunità di vaccinazione all'intera comunità. Decisioni, queste, caratterizzate da vari pro e contro: se è pur vero che permettere la vaccinazione di massa all'hub possa risultare prezioso per tanti cittadini al di fuori della realtà scolastica, è anche vero che gestire i flussi di adesione, includendo anche la partecipazione dei non iscritti in piattaforma, può arrecare vari disagi, tra ressa e caos poco auspicabili in tempo di pandemia.