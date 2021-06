Open Day a Salerno, sopralluogo del sindaco nei centri vaccinali: "Avanti con ordine e velocità"

Napoli ha ringraziato gli operatori sanitari impegnati nella campagna vaccinale e lanciato un appello ai salernitani: "Non abbassiamo la guardia, la pandemia non è finita"

Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha fatto tappa, questa mattina, ai centri vaccinali allestiti all'interno del centro sociale di Pastena e in zona Capitolo San Matteo (al confine con il comune di Pontecagnano Faiano). Ad accompagnarlo il capostaff Enzo Luciano.

L'incontro

Dopo aver salutato gli operatori sanitari presenti e i cittadini in fila, Napoli si è detto ottimista sul futuro: “La campagna vaccinale sta andando avanti con ordine e velocità. Con questi Open Day facciamo un lavoro grosso, liberamente ci si vaccina e si avvia un ragionamento che ci porterà, credo e spero, in tempi brevi fuori da questa orribile pandemia”. Poi è tornato a lanciare un appello ai salernitani: “ Naturalmente, anche se i dati sono confortanti per la città di Salerno, invito i miei concittadini a non abbassare la guardia perché non siamo usciti fuori dalla pandemia. Bisogna fare in modo di restare integri, vaccinarsi, mantenere il rispetto delle regole di prevenzione del contagio”.