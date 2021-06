Open Day Vaccinale aperto a tutti a Bracigliano: tutte le informazioni

Tutto pronto per l’Open Day Vaccinale, che si terrà domani mattina (12 giugno) a Bracigliano, a partire dalle 8, presso il Centro Vaccinale situato nell’ex Casa Comunale, in Piazza Libertà, dove verranno somministrate dosi del siero Pfizer fino ad esaurimento scorte. Le prenotazioni per partecipare a questo primo Open Day, aperto a tutti, con preferenza nei confronti dei cittadini residenti nel comune, verranno effettuate presso un apposito sportello per le iscrizioni istituito a Palazzo De Simone, dove i ragazzi del Forum dei Giovani si occuperanno della distribuzione dei numeri ai vaccinandi.

L’ordinanza

In vista dell'Open Day Vaccinale è stata anche emessa un’apposita ordinanza in materia di circolazione stradale e soste, che ha imposto le seguenti disposizioni:

1. Divieto di accesso, di sosta e di fermata con rimozione forzata, in Via Vittorio Emanuele, dall'altezza del civico 41, fino all'altezza di Piazza della Libertà, eccetto per i veicoli in servizio e/o a servizio dei diversamente abili e per i veicoli della Polizia Locale, delle Forze di Polizia e/o in servizio di emergenza;

2. I veicoli provenienti da Via Cavour, hanno l'obbligo di marcia a sinistra, in direzione di Via S. Giovanni Battista;

3. I veicoli provenienti dal parcheggio antistante la Scuola Media Sita in Via Fabio Filzi, hanno l'obbligo di marcia su Via Fabio Filzi in direzione di Via S. Giovanni Battista;

4. La chiusura al traffico veicolare di Via Mazzini in direzione di marcia di Piazza Libertà, a partire dall'area di intersezione con Via Padre Sinforiano Basile, eccetto per i residenti;

5. Divieto di transito, di fermata e di sosta con rimozione forzata in Via Vittorio Emanuele e in Piazza Libertà

Il commento

“Un’importante occasione per dare un’accelerata alla campagna vaccinale – ha detto il sindaco Antonio Rescigno – abbiamo una disponibilità di vaccini Pfizer che vorremmo distribuire fino ad esaurimento scorte. Ancora una volta, sento il dovere di ringraziare tutti coloro che stanno contribuendo alla buona riuscita di questa vaccinazione di massa, per il tanto sospirato ritorno alla normalità”.